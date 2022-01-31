Врач предупредил об опасном последствии омикрон-штамма

«Есть люди с голосовым аппаратом от природы более восприимчивым и уязвимым к этим явлениям. Именно поэтому такой категории людей нужно бояться „Омикрона“. Если миндалины были удалены, то защитника на уровне глотки уже нет. Это, прямо скажем, плохо. По задней стенке глотки бьют сухой воздух, смог и вирусные инфекции», — сказал специалист.