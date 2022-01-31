Врач предупредил об опасном последствии омикрон-штамма

Заражение штаммом "омикрон" коронавируса может привести к полной потере голоса. Об этом заявил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с URA.RU.
По словам специалиста, такой вариант развития событий вероятен, если инфекция достигнет гортаноглотки: тогда вирус окажет воздействие на слизистую оболочку, а голос может либо стать хриплым, либо вовсе исчезнуть.
"Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам", — пояснил Зайцев.
Вместе с тем эксперт назвал категории людей, которым нужно быть особенно внимательными к своему горлу.
«Есть люди с голосовым аппаратом от природы более восприимчивым и уязвимым к этим явлениям. Именно поэтому такой категории людей нужно бояться „Омикрона“. Если миндалины были удалены, то защитника на уровне глотки уже нет. Это, прямо скажем, плохо. По задней стенке глотки бьют сухой воздух, смог и вирусные инфекции», — сказал специалист.
Кроме того, Зайцев подчеркнул, что для полного восстановления может понадобиться много времени.
«Нужно лечить нос, промывать его солевыми растворами, полоскать горло, можно использовать препараты с противовоспалительным действием. При вирусных насморках рекомендуется принятие антигистаминных капель или тех, что блокируют выброс медиаторов воспаления. Сейчас в РФ эти капли пропали, но остались глазные с кромогликатом натрия, которые можно капать в нос», — заключил отоларинголог.
Напомним, омикрон-штамм, или B.1.1.529, был обнаружен в Ботсване и ЮАР в ноябре. Новый вариант выявили как минимум в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.