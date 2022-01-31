Российские саночники провели первые тренировки в Пекине. Видео

Российские саночники прилетели в Пекин 28 января. У всех отрицательные тесты на коронавирус. Об этом рассказал главный тренер сборной по санному спорту Сергей Чудинов.

Соревнования у российских спортсменов начнутся на этой неделе. В субботу пройдут два мужских заезда.

Живут спортсмены в олимпийском "пузыре" – замкнутом пространстве между объектами, которое нельзя покинуть. Большинство зрителей будут болеть за свои команды только у экранов телевизоров. Билетов в свободной продаже нет.