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28 минут назад

Российские саночники провели первые тренировки в Пекине. Видео

Российские саночники прилетели в Пекин 28 января. У всех отрицательные тесты на коронавирус. Об этом рассказал главный тренер сборной по санному спорту Сергей Чудинов.

Соревнования у российских спортсменов начнутся на этой неделе. В субботу пройдут два мужских заезда.

Живут спортсмены в олимпийском "пузыре" – замкнутом пространстве между объектами, которое нельзя покинуть. Большинство зрителей будут болеть за свои команды только у экранов телевизоров. Билетов в свободной продаже нет.

Зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

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