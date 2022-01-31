Российская студентка пожаловалась на унижения со стороны преподавателя

В Казанском государственном медицинском университете организована проверка после жалобы студентки на оскорбления со стороны сотрудницы кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Гульнары Шаймардановой. Об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» первый проректор КГМУ Лайсан Мухарямова.

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«Мы увидели эти сообщения студентки сегодня утром. Разбираемся, создали комиссию. Как только мы завершим внутренний анализ ситуации, тотчас дадим ответ», - пояснила она.

Ранее студентка медицинского университета Дана Лоцких рассказала в соцсетях об унижении, которому подверглась со стороны преподавателя. По словам девушки, Гульнара Шаймарданова довела ее до слез во время сдачи экзамена, высказав свое мнение по поводу внешности студентки.

Лоцких рассказала, что в 2020 году сломала челюсть в пяти местах и в ходе экзамена преподаватель посетовала, что у нее «не только лицо перекосилось, но и мозги». Девушка также отметила, что сотрудница вуза унизила не только ее. Так, она не оставила без внимания и студентку в хиджабе, посоветовав лучше заниматься и «не позорить мусульман». Дана Лоцких написала заявление в деканат и потребовала разобраться в этой ситуации, пишет «116.ru».

Ранее студенческое издание МГУ опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза. В нем содержался призыв обратить особое внимание на филологический факультет.