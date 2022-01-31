Дочь Мережко призвала отложить его похороны

Дочь народного артиста России Виктора Мережко, ушедшего из жизни 30 января, Мария предложила перенести дату похорон отца, отложив запланированную предварительно на 1 февраля траурную церемонию на один день. Об этом сообщил друг семьи, режиссер документального кино Вячеслав Моцардо в беседе с NEWS.ru.

По его словам, дочь Мережко переживает, что семья не успеет оформить к назначенному числу все необходимые документы, а также сомневается, что медики успеют привести в порядок тело покойного режиссера.

«Дочь Виктора Ивановича Мария сообщила мне сегодня утром, что машина с гробом отправится из Санкт-Петербурга в Москву завтра утром, следом приедет Иван (сын Мережко. — Прим. ред.). Она считает, что похороны лучше провести не завтра, 1 февраля, а послезавтра, 2 февраля. Мария сказала: «Все слишком спешно, толком тогда не успеют ни бумаги собрать, ни привести в порядок тело. Это будет тяп-ляп, абы как», — пояснил Моцардо.

Ссылаясь на слова дочери Мережко, разговаривавшей на эту тему с заместителем Никиты Михалкова в Союзе кинематографистов России Климом Лаврентьевым, Вячеслав Моцардо добавил, что организацию и оплату похорон народного артиста России возьмет на себя похоронная служба при администрации президента.

Ранее стало известно, что кинорежиссер, актер и сценарист Виктор Мережко скончался 30 января в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилой жены.