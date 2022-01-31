Дочь Мережко попросила отложить похороны режиссера

«Она считает, что похороны лучше провести не завтра, 1 февраля, а послезавтра, 2 февраля. Мария сказала: "Все слишком спешно, толком тогда не успеют ни бумаги собрать, ни привести в порядок тело. Это будет тяп-ляп, абы как"», — поделился друг семьи с NEWS.ru.