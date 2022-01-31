Дочь Мережко попросила отложить похороны режиссера

Наследница народного артиста России Виктора Мережко Мария предложила перенести дату похорон отца, чтобы успеть подготовить необходимые документы. Об этом рассказала друг семьи, режиссер Вячеслав Моцардо.
Траурная церемония предварительно была намечена на 1 февраля. Однако Мария Мережко переживает, что за столь короткий срок невозможно соблюсти все формальности. По словам Моцардо, машина с телом народного артиста выедет из Петербурга в Москву утром 1 февраля.
«Она считает, что похороны лучше провести не завтра, 1 февраля, а послезавтра, 2 февраля. Мария сказала: "Все слишком спешно, толком тогда не успеют ни бумаги собрать, ни привести в порядок тело. Это будет тяп-ляп, абы как"», — поделился друг семьи с NEWS.ru.
Мережко скончался 30 января в одной из столичных больниц, где получал лечение от COVID-19. Сценарист фильмов «Родня», «Здравствуй и прощай» умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Смерть известного кинематографиста стала большим шоком для его коллег. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев выразил сожаление, что, будучи очень спортивным человеком, Мережко не справился с коварной болезнью.