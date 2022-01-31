Куравлев мог покончить жизнь самоубийством

30 января скончался народный артист РСФСР Леонид Вячеславович Куравлев. Ему было 85 лет. Незадолго до смерти актер попал в больницу с подозрением на коронавирус. Диагноз в итоге не подтвердили. Куравлева лечили от легочной недостаточности. Последние свои дни артист провел в московском хосписе имени Миллионщиковой.

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Актриса Тамара Семина рассказала журналистам ЭГ, что последние годы Куравлев находился в состоянии тяжелой депрессии. Он не раз говорил, что больше не хочет жить, чем пугал не только коллег, но и собственных детей. Наследники Куравлева жили в страхе. Они боялись, то отец сможет наложить на себя руки. С Куравлевым люди сложно уживались. Его называли психически больным человеком. Семина уверяет, что Куравлев страдал от навязчивой идеи. Он хотел поскорее умереть, чем доставлял своим близким немало страданий.

Семина отметила, что артиста больше не радовали встречи с друзьями и предложения о работе. Тамара Петровна с сожалением отметила, что после смерти супруги, у Куравлева опустились руки. Его избранницы не стало в 2012 году. Актер сильно страдал по умершей супруге. Семина заявила, что общаться с Куравлевым после этого события было невозможным. Он только и говорил, что о смерти, стал плаксивым.