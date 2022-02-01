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20 минут назад

Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актера похоронили на семейном участке рядом с супругой Ниной, с которой они прожили вместе почти 60 лет. Ее не стало в 2012 году.Церемония прощания с Куравлевым прошла в Центральной клинической больнице в закрытом формате. Проститься с актером пришли его близкие и коллеги.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.5 января актера госпитализировали с пневмонией, при этом коронавирус у него не подтвердился. 26 января Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели в другое медучреждение для реабилитации.

Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.

Куравлев дебютировал в кино в 1958 году, сыграв солдата-сапера в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере артиста стала лента Михаила Швейцера "Мичман Панин", в которой Куравлев сыграл матроса.

В числе наиболее известных работ актера – роли в картинах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня". Последняя его роль – отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" Александра Андраникяна. В общей сложности Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

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