Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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Актера похоронили на семейном участке рядом с супругой Ниной, с которой они прожили вместе почти 60 лет. Ее не стало в 2012 году.Церемония прощания с Куравлевым прошла в Центральной клинической больнице в закрытом формате. Проститься с актером пришли его близкие и коллеги.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.5 января актера госпитализировали с пневмонией, при этом коронавирус у него не подтвердился. 26 января Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели в другое медучреждение для реабилитации.

Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.

Куравлев дебютировал в кино в 1958 году, сыграв солдата-сапера в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере артиста стала лента Михаила Швейцера "Мичман Панин", в которой Куравлев сыграл матроса.