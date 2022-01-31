Названа причина смерти Виктора Мережко

Режиссер Виктор Мережко скончался от последствий коронавируса. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его дочь Мария.

Народный артист России Виктор Мережко умер 30 января на 85-м году жизни.

По словам его дочери, в декабре режиссер начал «задыхаться».

«Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением», - отметила дочь режиссера.

Она рассказала, что перед Новым годом режиссер говорил по телефону с актером Александром Збруевым и тот обратил внимание, что он «еле говорит». Збруев посоветовал ему поехать в больницу, но режиссер отказался.

Мережко жил в Санкт-Петербурге, там же живет его сын Иван. Он «через скандал» отвез отца на компьютерную томографию, показавшую, что одно легкое режиссера поражено на 90 процентов, а второе - на 95.

Мережко положили в реанимацию, за неделю его легкие очистились до 65 процентов, он начал ходить и врачи делали оптимистичные прогнозы. Однако внезапно у режиссера отнялась нога.