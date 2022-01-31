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1 час назад

Дочь Мережко рассказала о последних днях режиссера

Дочь сценариста и режиссера Виктора Мережко Мария рассказала, над чем трудился ее отец перед смертью. В беседе с «КП» женщина заявила, что после себя отец оставил три незаконченных сценария.

Дочь Мережко рассказала о последних днях режиссера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из них — заказ очень богатого человека, который попросил сооснователя «Ники» написать сценарий по его любимой книге. Мария отметила, что не имеет права называть имя этого человека.

«Книжка когда-то произвела на него такое впечатление, что благодаря ей он и состоялся в жизни. Он сказал отцу: "Напишите сценарий, мы потом снимем картину"», — рассказала дочь Режиссера.

Также Мережко писал сценарий про лесника, который спасает от пожаров леса Сибири. Другой работой сценариста была биография основателя группы «Белый орёл» Владимира Жечкова, описывавший перипетии судьбы известного бизнесмена.

Напомним, что Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. По словам его дочери, причиной смерти стали осложнения о т коронавируса, который он тяжело переносил.

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