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48 минут назад

Названа причина смерти Виктора Мережко

Дочь Виктора Мережко Мария рассказала, от чего умер её отец. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Кинорежиссёр тяжело переносил болезнь, попал в реанимацию, но врачам удалось стабилизировать его состояние, пишет KP.RU.

Названа причина смерти Виктора Мережко
Фото: ТАССТАСС

Коронавирусом артист заболел в декабре, но к врачам не пошёл, а стал заниматься самолечением. Это продолжалось до тех пор, пока Александр Збруев после беседы по телефону не обратил внимание, что режиссёр еле говорит. Об этом он сообщил детям Мережко, в итоге 10 января сын отвёз актёра в клинику. Там выяснилось, что одно лёгкое у него поражено на 90%, другое — на 95%. Его сразу положили в реанимацию.

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Ухудшение наступило, когда народному артисту провели срочную операцию. Сначала Мережко проходил лечение в Боткинской больнице, а потом его перевели в клинику МВД, рассказала дочь режиссёра. За неделю актёру очистили до 65% лёгкие, доктора давали оптимистичные прогнозы. Сам кинодеятель уже начал ходить, шутить.

И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать... Буквально за неделю ушёл. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна, — рассказала Мария.

Последние десять лет Виктор Мережко жил в Петербурге. Он уехал туда после того, как снял сериал «Сонька Золотая Ручка». Там режиссёр преподавал в Институте кино и телевидения и только изредка приезжал в Москву.

Ранее сообщалось, что 30 января народный артист России, режиссёр Виктор Мережко умер в возраст 84 лет. Он занимал пост секретаря Союза кинематографистов РФ и Москвы, являлся членом Союза писателей, председателем правления Дома кино. Мережко — сооснователь киноакадемии «Ника» и её первый президент.

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