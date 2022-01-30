СК подтвердил подлинность останков царской семьи

«На сегодняшний день закончены все исследования, направленные на идентификацию данных людей, останки которых были обнаружены. Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца. В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева. Основываются на результатах и совокупности всех проведенных по делу экспертиз», – сказала Молодцова в фильме, показанном на «Первом канале», сообщает РИА «Новости».