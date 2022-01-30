Друг рассказал о последних годах жизни Куравлева

«Мы сидели с ним на лавочке у Театра Эстрады, он лично мне эти слова сказал. Увы, Куравлев утратил интерес к жизни. На работу выезжать перестал, отказывался от ролей. Из дома выходил только в магазин. А потом и вовсе перестал. Даже детям иногда не открывал дверь. Соседи приносили ему пакеты с едой, складывали под дверь», — вспомнил Морозов.