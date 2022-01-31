Подлинность «екатеринбургских останков» Романовых подтвердили

Слухи о том, что кто-то из членов семьи императора Николая II все-таки спасся, оказались безосновательными, заявили в Следственном комитете. Итоги следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы: всю царскую семью расстреляли в Ипатьевском доме. ДНК обнаруженных останков на 100% совпадают с ДНК, полученными из волос, найденных в императорских вещах. Когда результаты расследования признает РПЦ, к мощам мучеников могут допустить паломников.

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Следствие по делу о гибели членов императорской семьи Романовых полностью подтвердило, что все они были расстреляны в одно время в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Авторы фильма «Дело Романовых», руководитель проекта Александр Звягинцев и режиссер-постановщик Александр Архипов, изучили ход нового следствия, которое ведется с 2015 года, а также итоги всех предыдущих расследований массового расстрела. Документальную картину показали 30 января в эфире Первого канала.

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«Полностью был установлен факт, что вся семья, то есть Николай Второй, Александра Федоровна, четыре великих княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, и цесаревич Алексей, а также Боткин, Демидова, Харитонов и Трупп были расстреляны в этом доме одномоментно, в один и тот же день», — заявила в интервью создателям фильма старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова.

Президент фонда «Поиск» («Search Foundation Inc») Петр Сарандинаки рассказал авторам картины, что результаты последних ДНК-анализов стали известны лишь в январе. Речь, в частности, идет о ДНК с найденных коллекционером Николаем Башмаковым за рубежом волос императрицы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской.

«Он купил на аукционах во Флориде золотой медальон, который принадлежал Александре Федоровне. Там была фотография Александры Федоровны, а за фотографией он обнаружил волосы.



А потом он купил фотографию датской королевы Луизы в металлической рамке, бабушки царя по материнской линии, и там, в этой рамке он тоже нашел волосы. Тогда он отдал эти волосы в лаборатории ДНК», — уточнил Сарандинаки.

По его словам, волосы в медальоне совпали на 100% с останками императрицы Александры Федоровны, а волосы, найденные в рамке, совпали на 100% с останками Николая II.

Подлинность останков цесаревича Алексея Романова экспертам удалось подтвердить благодаря новейшим исследованиям по определению гена гемофилии. «Существуют самые показательные участки скелета, на которых можно было бы видеть эти деформации, связанные с гемофилией. Мы обнаружили некоторое аномальное строение сосудистой ткани бедренной кости», — рассказала заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская.

Выяснилось также, что носителем опасной мутации была и княжна Анастасия Романова. У императрицы Александры Федоровны две икс-хромосомы: присутствует как здоровый, так и больной вариант.

Мощи мучеников

Царскую семью расстреляли в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге. Всего были убиты 11 человек: сам император Николай II, его жена Александра Федоровна, четыре дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын — цесаревич Алексей, их камердинер Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова, а также семейный врач Романовых Евгений Боткин и повар Иван Харитонов. Останки Романовых нашли в 1991-м под насыпью Старой Коптяковской дороги. Спустя девять лет обнаружили недостающие два тела — сильно обгоревшие и изуродованные останки, предположительно, принадлежавшие цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.

В 2008-м генетики установили, что останки подлинные, но после этого проводился еще целый ряд экспертиз. Русская православная церковь (Романовы были причислены к лику мучеников) долгое время отказывалась признавать, что останки принадлежат царской семье. Однако на прошлой неделе глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион заявил, что ничего не мешает признанию подлинности останков, но решение должно приниматься на уровне высшего руководства Церкви.

«Если мы признаем «екатеринбургские останки» останками царской семьи, значит это святые мощи, значит им должно воздаваться соответствующее поклонение», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Итоги расследования будут представлены на Архиерейском Соборе весной 2022 года.