Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире «России 1» заявил, что буквально уже через несколько часов после инфицирования омикроном человек может стать заразным. Об этом пишет URA.RU.

Ученый отметил, что после заражениями другими штаммами COVID-19 для того, чтобы заболевший начал разносить инфекцию, требовалось 3-4 дня.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру», - сообщил он.

Александр Семенов подчеркнул при этом, что как заражение, так и вывод штамма происходит быстро. По его словам, на это требуется около недели.

Ранее сообщалось, что одновременная циркуляция вирусов гриппа и омикрона может привести к твиндемии в России. По мнению врачей, масштабы распространения двух заболеваний пока несравнимы и грипп «очень сильно отстает от COVID-19».