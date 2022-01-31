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31 минуту назад

Опрос: Почти половина россиян не боится волны «омикрона»

Около 50 процентов работников в России не опасаются новой волны коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон». Данный опрос был проведен сервисом HeadHunter.

Посчитано число россиян, которые не боятся волны «омикрона»
Фото:  Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Из исследования также ясно, что половина работников России не боится введения очередного локдауна. Кроме этого, порядка 40 процентов переживают за собственное здоровье и самочувствие своих близких, а 16 процентов — из-за снижения доходов на фоне локдауна. Десятая часть респондентов боится, что у них повысятся расходы или же они лишатся работы.

Новая волна коронавирусной инфекции больше всех не беспокоит жителей Санкт-Петербурга. На втором и третьем месте — Москва и Подмосковье.

— Эти показатели значительно ниже тех, что были в начале пандемии. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от апреля 2020 года, абсолютное большинство россиян опасались заболеть коронавирусом, — передает газета «Известия» слова из исследования.

Помимо этого, результаты показали, что распространением «омикрон»-штамма меньше всего озабочены IT-специалисты. Однако почти каждый третий сотрудник в сфере продаж и каждый пятый маркетолог заявил, что переживает из-за падения доходов. Наиболее высокие риски остаться без работы ощущают административный персонал и работники транспортной сферы.

30 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» необязательно станет последним масштабно распространившимся во время пандемии. По его словам, ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют полную защиту от «омикрона»: у всех участников специального исследования обнаружены вирусонейтрализующие антитела. Среди вакцинированных «Спутником V» антитела имелись у 75 процентов участников.

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