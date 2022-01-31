Посчитано число россиян, которые не боятся волны «омикрона»

Около 50 процентов работников в России не опасаются новой волны коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон». Данный опрос был проведен сервисом HeadHunter.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Из исследования также ясно, что половина работников России не боится введения очередного локдауна. Кроме этого, порядка 40 процентов переживают за собственное здоровье и самочувствие своих близких, а 16 процентов — из-за снижения доходов на фоне локдауна. Десятая часть респондентов боится, что у них повысятся расходы или же они лишатся работы.

Новая волна коронавирусной инфекции больше всех не беспокоит жителей Санкт-Петербурга. На втором и третьем месте — Москва и Подмосковье.

— Эти показатели значительно ниже тех, что были в начале пандемии. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от апреля 2020 года, абсолютное большинство россиян опасались заболеть коронавирусом, — передает газета «Известия» слова из исследования.

Помимо этого, результаты показали, что распространением «омикрон»-штамма меньше всего озабочены IT-специалисты. Однако почти каждый третий сотрудник в сфере продаж и каждый пятый маркетолог заявил, что переживает из-за падения доходов. Наиболее высокие риски остаться без работы ощущают административный персонал и работники транспортной сферы.