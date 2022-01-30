Умер актер Леонид Куравлев

Российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Первый канал.

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В начале января Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом вирусная пневмония. Позже его перевели в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой.

Врачи установили, что у актера деменция смешанного типа, а также цереброваскулярная болезнь, при которой ухудшается работа сосудов головного мозга и происходит отмирание нейронов из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. В 1960 году окончил ВГИК, при этом его дебют в кино состоялся за два года до окончания учебы. Куравлев сыграл небольшую роль в фильме «Сегодня увольнения не будет…» (1958), который был снят Андреем Тарковским и Александром Гордоном.