Этот часто встречающийся при заражении новым вариантом коронавируса симптом может привести к гипоксии головного мозга.
Воспаление слизистой оболочки носа, вызванное омикроном, длится дольше обычного насморка, отметил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.
«Многие относятся к этому недомоганию недостаточно серьёзно. Между тем, при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом, поскольку для него дыхание через нос имеет первостепенное значение», — заявил специалист радио Sputnik.
Врач советует обращаться за медицинской помощью, если полноценное дыхание через нос не удаётся восстановить в течение семи дней.