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1 час назад

Врач рассказал, чем опасен насморк при омикроне

Этот часто встречающийся при заражении новым вариантом коронавируса симптом может привести к гипоксии головного мозга.

Воспаление слизистой оболочки носа, вызванное омикроном, длится дольше обычного насморка, отметил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Многие относятся к этому недомоганию недостаточно серьёзно. Между тем, при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом, поскольку для него дыхание через нос имеет первостепенное значение», — заявил специалист радио Sputnik.

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Врач советует обращаться за медицинской помощью, если полноценное дыхание через нос не удаётся восстановить в течение семи дней.

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