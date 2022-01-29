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18 минут назад

Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении омикрона

Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью «Москва 24» рассказал о наиболее частых ошибках при лечении штамма омикрон. Среди самых распространенных он назвал самостоятельное назначение разжижающих кровь лекарств и антибиотиков.

Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении омикрона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Хухрев объяснил, что самолечение крайне опасно. Прием антибиотиков зачастую приводит к устойчивости человеческого организма к постоянно принимаемых препаратам. А в дальнейшем, к полной потере эффективности тех или иных лекарств.

«Это реально то, что убивает гораздо больше, чем омикрон. Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует», — пояснил эксперт.

Кроворазжижающие препараты, если принимать их без назначения, вызывают кровотечение желудка и кишечника. Справиться с ним врачам очень сложно, так как группа этих препаратов, по словам терапевта, не имеет «противоядия».

Опасно также «лечиться» с помощью алкоголя. Спиртные напитки увеличивают давление на и без того ослабевшую иммунную систему.

Жаропонижающие средства стоит принимать аккуратно, в случае необходимости.

«Если температура ниже 39, вы ее можете терпеть и чувствуете себя более-менее ничего, вам даже жаропонижающее не нужно. Конечно, после 39 ее уже надо сбивать», — рассказал Хухрев.

Врач посоветовал в том случае, если омикрон протекает легко, без осложнений, как можно больше пить, а также не подвергать организм лишним нагрузкам.

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