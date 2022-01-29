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3 минуты назад

В РПЦ обвинили секс-шопы в развращении россиян

В Русской православной церкви призвали запретить магазины интимных товаров в России, назвав их «узаконенным развратом».

Россиян захотели оставить без секс-шопов
Фото: ТАССТАСС

В эфире канала «Россия-24» один из зрителей спросил у митрополита Илариона, главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, как он относится к тому, что данные магазины попадают в поле зрения детей.

«Такие магазины вообще должны быть запрещены… это не что иное, как узаконенный разврат», - сказал Иларион (цитата по «Интерфаксу»).

Он признал, что есть люди, которые боятся вмешательства Церкви в жизнь общества и диктата с ее стороны. Однако священники имеют право увещевать прихожан.

«Мы можем сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно, но заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, которые на них, или рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем», - сказал митрополит.

Церковь, по его словам, выступает против половой распущенности, и «разврата в любых его формах».

Ранее в РПЦ заявили, что обвинение Александрийского патриархата в адрес Русской православной церкви в изменении православной экклезиологии (учения о церкви) несостоятельно.

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