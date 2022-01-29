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22 минуты назад

Мишустин выделил регионам миллиарды на борьбу с «Омикроном»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении российским регионам дополнительно свыше 7,3 млрд рублей на борьбу с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Деньги предназначены на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили URA.RU в пресс-службе кабинета министров 29 января.

Правительство направило регионам миллиарды на борьбу с омикроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса „Омикрон“. И позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции», — сообщили в правительстве.

Решение о выделении дополнительного финансирования регионам Мишустин озвучил на заседании правительства 27 января.

«Из-за особенностей течения болезни, люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — объяснил тогда премьер.

Мишустин поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные ФОМС как можно скорее получили федеральные трансферты.

«От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — добавил он.

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