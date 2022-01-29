Профессор призвал вернуть девятилетнюю студентку МГУ в школу

Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров заявил, что девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой лучше вернуться в школу. Об этом пишут РИА Новости.
По его словам, девочка слишком рано поступила в высшее учебное заведение. Он считает, через пару лет у нее могут появиться новые увлечения, которые никак не связаны с психологией.
«В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — сказал Александров.
Профессор пояснил, что Теплякова через обучение в школе гораздо лучше освоит социальные навыки, так как там она будет общаться со сверстниками. Он также отметил, что тогда в ее поведении появится большая самостоятельность. Старшие классы школы и университет — не только освоение новых знаний, и каждому человеку необходимо пройти эти моменты своей жизни, заключил Александров.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет и поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Позже во время сессии разгорелся конфликт: отец девочки заявил, что его ребенка специально «завалили» на сдаче экзаменов. Как сообщили в пресс-службе факультета, Евгений Тепляков набросился на заведующего кафедрой.
На психологическом факультете рассказали, что Алиса Теплякова с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия, а ее родители не предоставили в университет никаких уважительных причин для пропусков.