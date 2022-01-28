Директор школы объяснила появление задания с эротической сказкой

"Мы получили образование, в котором даже не могли подумать, что у Пушкина могут быть такие произведения. Может быть, по невнимательности, может быть автоматически человек набрал не ту сказку", – сказала директор школы № 3 города Реж Светлана Шишканова, отметив, что в настоящее время учитель ведет одновременно два начальных класса.