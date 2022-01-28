В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
25 минут назад

Директор школы объяснила появление задания с эротической сказкой

Директор школы в Свердловской области, где четвероклассникам задали читать эротическую сказку поэта Александра Пушкина, объяснила произошедшее невнимательностью учительницы, пишет Рен ТВ.

Директор школы объяснила появление задания с эротической сказкой
Фото: пресс-служба библиотеки им. В. Г. Белинскогопресс-служба библиотеки им. В. Г. Белинского

"Мы получили образование, в котором даже не могли подумать, что у Пушкина могут быть такие произведения. Может быть, по невнимательности, может быть автоматически человек набрал не ту сказку", – сказала директор школы № 3 города Реж Светлана Шишканова, отметив, что в настоящее время учитель ведет одновременно два начальных класса.

Задание прочитать сказку "Царь Никита и 40 его дочерей", содержащую эротический подтекст, заменили в течение двух часов. Однако сам факт появления такого задания возмутил общественников.

"На наш взгляд это нарушает как минимум 436-й федеральный закон – это воздействие на детские умы, информация, которая может причинить вред здоровью. Написали обращение в прокуратуру по этому поводу", – заявил глава Совета отцов Свердловской области Владислав Бальцевич.

По мнению психолога Екатерины Верченовой, обсуждать вопросы сексуальности со школьниками нужно очень аккуратно.

"Эта книга, скорее всего, будет вызывать не столько травмирующее действие, сколько вызывать смех, непонимание либо вопросы для дальнейшего обсуждения. Вообще, про половое воспитание мы можем говорить и с трех лет, но очень важно подбирать дозированную информацию и соотносящуюся с возрастом", – сказала она.

Учительница, задавшая скандальную сказку, написала заявление об увольнении.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители