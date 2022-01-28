Директор школы объяснила появление задания с эротической сказкой

Директор школы в Свердловской области, где четвероклассникам задали читать эротическую сказку поэта Александра Пушкина, объяснила произошедшее невнимательностью учительницы, пишет Рен ТВ.
"Мы получили образование, в котором даже не могли подумать, что у Пушкина могут быть такие произведения. Может быть, по невнимательности, может быть автоматически человек набрал не ту сказку", – сказала директор школы № 3 города Реж Светлана Шишканова, отметив, что в настоящее время учитель ведет одновременно два начальных класса.
Задание прочитать сказку "Царь Никита и 40 его дочерей", содержащую эротический подтекст, заменили в течение двух часов. Однако сам факт появления такого задания возмутил общественников.
"На наш взгляд это нарушает как минимум 436-й федеральный закон – это воздействие на детские умы, информация, которая может причинить вред здоровью. Написали обращение в прокуратуру по этому поводу", – заявил глава Совета отцов Свердловской области Владислав Бальцевич.
По мнению психолога Екатерины Верченовой, обсуждать вопросы сексуальности со школьниками нужно очень аккуратно.
"Эта книга, скорее всего, будет вызывать не столько травмирующее действие, сколько вызывать смех, непонимание либо вопросы для дальнейшего обсуждения. Вообще, про половое воспитание мы можем говорить и с трех лет, но очень важно подбирать дозированную информацию и соотносящуюся с возрастом", – сказала она.
Учительница, задавшая скандальную сказку, написала заявление об увольнении.