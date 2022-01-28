Иммунолог рассказал о постковидном синдроме после омикрона

Постковидный синдром у переболевших «омикрон»-штаммом коронавируса может выражаться в проблемах неврологического характера. Об этом изданию «Ура.ру» заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По его словам, у переболевших «омикроном» могут развиться респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, но чаще всего постковидный синдром выражается в проблемах центральной нервной системы.

«Ухудшится сон, появится туман в голове, усилятся головные боли, вегетативные расстройства, повысится тревожность, переходящая в клиническую депрессию. По сути, то же самое остается, что и при других штаммах, просто изменится процентное соотношение первых, вторых, третьих», - сказал иммунолог.

Он отметил, что пока данных исследований по постковидному синдрому после «омикрона» нет, и можно лишь предполагать, какие последствия будут у переболевших.

Он допустил, что процент серьезных случаев может уменьшиться, но «в абсолютных цифрах этого не произойдет» из-за большого количества заболевших.