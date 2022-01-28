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51 минуту назад

Театр Ермоловой отменил постановку вызвавшего скандал спектакля

Театр Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Из-за этой постановки режиссера Олега Долина в театре разразился скандал, пишет Super.ru.

Театр Ермоловой отменил постановку вызвавшего скандал спектакля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, на днях режиссер Олег Долин обвинил руководство театра в лице Олега Меньшикова в присвоении этого спектакля, а также невыплате гонорара и увольнении по СМС без объяснения причины. В ответ художественный руководитель Ермоловки заявил о переносе постановки и многомиллионных убытках театра по вине Долина. По словам Меньшикова, он своими силами пытался закончить спектакль к новой дате премьеры, которая была назначена на 4 февраля.

Сегодня появилась информация, что спектакль со звездами театра (в афише заявлены Александр Петров, Антон Лапенко, Стася Милославская и сам Меньшиков) зритель все же не увидит.

«Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями… Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал», — сказано в заявлении на сайте театра.

При этом отмечается, что перенос спектакля на два месяца вперед обошелся им в 32 миллиона рублей.

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