Театр Ермоловой отменил постановку вызвавшего скандал спектакля

«Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями… Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал», — сказано в заявлении на сайте театра.