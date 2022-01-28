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26 минут назад

Израиль облегчит процедуру въезда для привитых "Спутником V" россиян

Россияне, вакцинированные «Спутником V», смогут по упрощенной процедуре въехать в Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского министерства туризма.

Израиль упростил въезд для привитых «Спутником V»
Фото: Ariel Schalit/APAriel Schalit/AP

«Сегодня принято решение облегчить процедуру въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных «Спутником V», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что привитые туристы должны будут получить положительный тест на наличие антител, сделанный в России в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий.

Такие граждане смогут заранее подать все необходимые документы на сайте израильского минздрава и получить зеленый сертификат еще до вылета в страну.

ВОЗ озвучила новые сроки признания "Спутника V"

Ранее туристы, привитые российской вакциной, должны были проходить серологический тест в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

9 января Израиль разрешил въезжать в страну иностранным гражданам, вакцинированным от коронавируса рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V».

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