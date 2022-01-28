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28 минут назад

Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Актер Иван Охлобыстин заразился коронавирусом, сообщает «Говорит Москва».

Иван Охлобыстин заразился коронавирусом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом сам актер заявил в видеообращении к участникам собрания по случаю объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — поделился Охлобыстин, добавив, что остается сторонником партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее певица Лолита Милявская предупредила подписчиков в Instagram, что показ спектакля «Женитьба» в театре «Модерн» 29 января не состоится. Причиной отмены стал коронавирус: у Милявской обнаружили новый штамм инфекции «омикрон», положительный тест на коронавирус сдал и ее партнер по сцене, актер Юрий Анпилогов. Милявская пожаловалась на кашель и «незвучащий» голос. Она предположила, что зрителям не понравилось бы ее выступление в таком состоянии, и призвала следить за переносом спектакля.

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