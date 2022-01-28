Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Об этом сам актер заявил в видеообращении к участникам собрания по случаю объединения партий «Справедливая Россия» , «За правду» и «Патриоты России».

Ранее певица Лолита Милявская предупредила подписчиков в Instagram, что показ спектакля «Женитьба» в театре «Модерн» 29 января не состоится. Причиной отмены стал коронавирус: у Милявской обнаружили новый штамм инфекции «омикрон», положительный тест на коронавирус сдал и ее партнер по сцене, актер Юрий Анпилогов. Милявская пожаловалась на кашель и «незвучащий» голос. Она предположила, что зрителям не понравилось бы ее выступление в таком состоянии, и призвала следить за переносом спектакля.