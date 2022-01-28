Кравцов возглавил общественный совет издательства "Просвещение"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов возглавил общественный совет крупнейшего в России издательства учебной литературы "Просвещение", сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Совет директоров АО "Просвещение" под председательством Игоря Шувалова сформировал следующий состав общественного совета: министр просвещения России Сергей Кравцов (возглавляет общественный совет), ректор ВШЭ Никита Анисимов, председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин", - говорится в сообщении.

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Совет будет оказывать экспертное, консультативное, научно-методическое содействие совету директоров "Просвещения" в подготовке, принятии и реализации решений, связанных с достижением национальных целей развития в сфере образования, c улучшением качества образовательной среды в стране. Совет также займется вопросами подготовки учебной литературы, программ допобразования, программного обеспечения в части их содержания.

"АО "Просвещение" - системообразующее предприятие отрасли. Его деятельность имеет ярко выраженную социальную направленность. Поэтому интересы общества и государства должны быть эффективно представлены в управлении компанией. Прежде всего, речь идет о содержании образовательных продуктов и услуг. Формат общественного совета позволяет такой диалог с заинтересованными сторонами организовать", - отметил Шувалов, чьи слова приводятся в сообщении.