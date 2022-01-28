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1 час назад

Верка Сердючка спела о Бандере во время концерта во дворце «Украина». Видео

Андрей Данилко, более известный как исполнил со сцены песню о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Выступление состоялось на новогоднем «Дизель шоу». Видео публикует портал «Life.ru».

По словам артиста, он не вкладывал в исполнение политический или военный смысл. Песня была импровизацией. К тому же видео было записано несколько месяцев назад, когда этот трек был популярен у школьников.

Данилко уточнил, что у него и коллег существует только одна задача - поднять настроение в это непростое время. Артист также уточнил, что не знал о бурной реакции и обсуждениях вокруг его выступления.

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