Верка Сердючка спела о Бандере во время концерта во дворце «Украина». Видео

Андрей Данилко, более известный как исполнил со сцены песню о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Выступление состоялось на новогоднем «Дизель шоу». Видео публикует портал «Life.ru».
По словам артиста, он не вкладывал в исполнение политический или военный смысл. Песня была импровизацией. К тому же видео было записано несколько месяцев назад, когда этот трек был популярен у школьников.
Данилко уточнил, что у него и коллег существует только одна задача - поднять настроение в это непростое время. Артист также уточнил, что не знал о бурной реакции и обсуждениях вокруг его выступления.