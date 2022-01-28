Конкурс современного уличного искусства стартовал в России

Открытый общероссийский конкурс современного уличного искусства стартовал 28 января, заявки на участие принимаются до 28 февраля. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила президент Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.
«Сегодня на сайте Московской биеннале появились условия и состав жюри, там можно подать заявку. Участники приглашаются на основе портфолио, нужно приложить фотографии как минимум двух реализованных проектов и оставить контактную информацию, на это дается месяц, до 28 февраля. В течение недели мы выберем 10 финалистов, которые получат деньги на разработку проекта и техническую документацию по муралу, и тоже даем месяц, с 7 марта до 7 апреля. И мы надеемся, что не позднее 14 апреля будет известен автор и победитель проекта», - сказала Музыкантская.
Она уточнила, что мурал - это специально построенная конструкция на фасаде Третьяковской галереи.
В свою очередь исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева отметила, что в конкурсе могут принять участие школьники, для них отдельно предусмотрены три возрастные группы. «Мы идем параллельно со взрослым конкурсом, но у нас есть три возрастные группы, это 8-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет», - пояснила она.