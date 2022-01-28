Конкурс современного уличного искусства стартовал в России

«Сегодня на сайте Московской биеннале появились условия и состав жюри, там можно подать заявку. Участники приглашаются на основе портфолио, нужно приложить фотографии как минимум двух реализованных проектов и оставить контактную информацию, на это дается месяц, до 28 февраля. В течение недели мы выберем 10 финалистов, которые получат деньги на разработку проекта и техническую документацию по муралу, и тоже даем месяц, с 7 марта до 7 апреля. И мы надеемся, что не позднее 14 апреля будет известен автор и победитель проекта», - сказала Музыкантская.