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56 минут назад

Родителей четвероклассников возмутило домашнее задание

Ученикам четвертого класса в городе Реж Свердловской области задали на дом прочитать эротическую сказку Александра Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей», пишет E1.

Родителей четвероклассников возмутило домашнее задание
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Домашнее задание появилось в электронном дневнике. Родители пожаловались директору школы, после чего выяснилось, что педагог ошиблась в записи задания и перепутала произведение со «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях».

«Учитель сама толком не смогла объяснить, как это произошло, она хотела задать на дом «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита...», - объяснила директор школы и добавила, что «учитель в любом случае наказан дисциплинарно».

На инцидент обратил внимание Совет отцов Свердловской области. Руководитель организации Вячеслав Бальсевич рассказал РЕН ТВ, что родительская общественность обнаружила в произошедшем нарушение законодательства и обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться, действительно ли ошибка учительницы была случайной.

«Это определенная капля, которая позволяет родителям сформировать уверенность, что у нас воспитательные программы требуют большого контроля, надзора и пересмотра», — заявил Бальсевич.

Сказка «Царь Никита и 40 его дочерей» была написана Пушкиным в 1822 году в ссылке.

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После 1825 года он никогда ее не упоминал и в целом отказался от написания «срамных» стихов.

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