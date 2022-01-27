Позабыта-позаброшена. Сотрудники кладбища о могиле жены Куравлева

Могила жены Леонида Куравлева Нины, умершей в 2012 году, давно заброшена. Об этом рассказали сотрудники Троекуровского кладбища, где похоронена супруга знаменитого артиста.

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В эфире программы «Ты не поверишь!» работники заявили, что Куравлев много лет не приходил на кладбище к жене и с 2014 года не оплачивал расходы по уходу за могилой.

«Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор», - сказали они.

Леонид и Нина Куравлевы прожили вместе 52 года. Будущие супруги познакомились на катке, когда Леониду было 16 лет, а Нине – 13. Жена артиста преподавала английский язык, была завучем в школе. После смерти Нины в 2012 году Куравлев стал вести затворнический образ жизни.