Эксперт предсказал, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19

«В Москве спад заболеваемости наступит раньше — уже примерно через неделю. А по России пик будет достигнут к середине февраля, и заболеваемость тоже пойдет на спад. Цифры будут зависеть от того, сколько и когда будет сдано анализов, потому что «омикрон» не всегда выявляется после четвертого-пятого дня протекания болезни, так как ее уже нет в носоглотке в таком количестве, чтобы можно было распознать», — пояснил Тимаков.