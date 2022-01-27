Эксперт предсказал, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости коронавирусом в Москве наступит через неделю, 3 февраля, а в остальных регионах страны заболеваемость должна снизиться примерно в середине февраля. Такое мнение выразил вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Он считает, что на показатели будет влиять количество сданных анализов на «омикрон».
«В Москве спад заболеваемости наступит раньше — уже примерно через неделю. А по России пик будет достигнут к середине февраля, и заболеваемость тоже пойдет на спад. Цифры будут зависеть от того, сколько и когда будет сдано анализов, потому что «омикрон» не всегда выявляется после четвертого-пятого дня протекания болезни, так как ее уже нет в носоглотке в таком количестве, чтобы можно было распознать», — пояснил Тимаков.
По его словам, следующий подъем заболеваемости можно ожидать весной, однако, согласно прогнозам вирусолога, он будет не столь значительным и никак не повлияет на систему здравоохранения.
Тимаков отметил, что если не появятся новые штаммы коронавируса, уже летом в России установится «стабильный и невысокий уровень заболеваемости».