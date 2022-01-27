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18 минут назад

Эксперт предсказал, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости коронавирусом в Москве наступит через неделю, 3 февраля, а в остальных регионах страны заболеваемость должна снизиться примерно в середине февраля. Такое мнение выразил вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Эксперт предсказал, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает, что на показатели будет влиять количество сданных анализов на «омикрон».

«В Москве спад заболеваемости наступит раньше — уже примерно через неделю. А по России пик будет достигнут к середине февраля, и заболеваемость тоже пойдет на спад. Цифры будут зависеть от того, сколько и когда будет сдано анализов, потому что «омикрон» не всегда выявляется после четвертого-пятого дня протекания болезни, так как ее уже нет в носоглотке в таком количестве, чтобы можно было распознать», — пояснил Тимаков.

По его словам, следующий подъем заболеваемости можно ожидать весной, однако, согласно прогнозам вирусолога, он будет не столь значительным и никак не повлияет на систему здравоохранения.

Тимаков отметил, что если не появятся новые штаммы коронавируса, уже летом в России установится «стабильный и невысокий уровень заболеваемости».

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