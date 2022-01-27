Мэр Липецка выругалась матом из-за уборки снега

«Поэтому даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор, пока будет продолжаться это ****** я не буду ни с вами [вместе], ни по отдельности разговаривать. Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а как кое-что плавает, я буду зачищать *****! Все до 11 часов дадите мне **** график работы ваших людей! И понесете за него ответственность», — цитирует издание «Город 48» Евгению Уваркину.