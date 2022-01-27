ВОЗ озвучила новые сроки признания "Спутника V"

Российская вакцина "Спутник V" может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в этом году. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
"Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения), это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V", - рассказала она.
По словам Вуйновис, для включения в этот список необходимо собрать полный пакет нужных документов.
"Это не только документы по эффективности [вакцины] или статья в The Lancet, это полный общий технический документ <...> для заявки на регистрацию лекарственного препарата в ВОЗ, который включает пять больших модулей. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса", - подчеркнула представитель ВОЗ.
Кроме того, эксперт отметила, что из всех российских вакцин только "Спутник V" подал заявку на регистрацию.
Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт", "Эпиваккорона-Н" и "Спутник М".