ВОЗ озвучила новые сроки признания "Спутника V"

"Это не только документы по эффективности [вакцины] или статья в The Lancet, это полный общий технический документ <...> для заявки на регистрацию лекарственного препарата в ВОЗ, который включает пять больших модулей. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса", - подчеркнула представитель ВОЗ.