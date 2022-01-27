Сын Грачевского рискует остаться без жилья из-за миллиардных долгов

На Максима Грачевского, старшего сына создателя «Ералаша», возложили обязанность по погашению миллиардного долга, сообщает ФАН. По данным агентства, из имущества у него осталась лишь одна квартира.

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По информации ФАН, проблемы Грачевского-младшего связаны с банкротством ростовского нефтемаслозавода.

Агентство рассказало, что завод заключил с одним из банков договор, по которому был получен кредит в 200 млн рублей сроком на год под 15 процентов годовых. По данным ФАН, одним из поручителей выступило ОАО «Трудовые резервы», учредителем которого был сын режиссера, но вернуть кредит не удалось.

Банк через суд взыскал солидарно с участников сделки всю сумму с процентами. Было возбуждено уголовное дело.

«В итоге Максим Грачевский оказался должником, причем сумма была фантастическая - свыше миллиарда рублей», - отмечает агентство.

По информации ФАН, часть суммы помог погасить Борис Грачевский, которому ради этого якобы пришлось закладывать недвижимость, еще часть - погасило наследство. Но долг остался большим с учетом исполнительского сбора почти в 76 млн рублей.

По данным ФАН, Максим Грачевский просил судебных приставов прекратить исполнительное производство, так как из недвижимости у него осталась лишь одна квартира, в которой он живет, но приставы отказали.

В итоге он обратился в Чертановский районный суд с просьбой признать отказ приставов незаконным.

Юрист Дмитрий Кваша ранее заявил, что третья сторона может перекупить долг Максима Грачевского у кредитора, и тогда сумма сократится.