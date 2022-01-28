Врач рассказала о требующей вызова врача боли в горле

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина рассказала о требующей вызова врача боли в горле. Об этом сообщает сайт «Доктор Питер».

По словам врача, за помощью нужно обращаться, когда боль в горле начинает сопровождаться затрудненным дыханием и глотанием, а также появляются болезненные ощущения в мышцах и ушах или температура поднимается выше 38,3.

Ко врачу также стоит обратиться, если боль в горле держится дольше недели и при этом увеличиваются шейные лимфоузлы. Также о возможных проблемах говорят отеки на шее или лице и наличие крови в слюне и мокроте, отметила Драпкина.

Для успокоения боли в горле профессор посоветовала полоскать горло теплой соленой водой, пить много теплой, но не горячей воды, меньше говорить и рассасывать леденцы, в которых содержится анестетик и/или антисептик.

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