Вскрылась подноготная отца девятилетней студентки МГУ

Отца девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой обвиняют во вранье о двух высших образованиях. Как сообщает «КП», сам мужчина заявлял, что окончил два факультета МГУ, однако в базе данных выпускников вуза нет такой фамилии, а его однокурсников не нашли.

Фото: Первый канал Первый канал

В разных интервью Тепляков говорил, что в 2008 году окончил факультет МГУ психологии, а в 2012 году — вычислительной математики и кибернетики. Причем оба — с красным дипломом и средним баллом 5.0. Второе высшее он получал параллельно с аспирантурой со специализацией на внутренней мотивации — ее он окончил в 2011 году.

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Однако в соцсетях заявляют, что Тепляков все выдумал. Якобы в базе данных выпускников вуза нет такой фамилии, его однокурсники неизвестны, а преподаватели не говорят, что учили его.

После расспросов на психфаке МГУ подтвердили, что Евгений Тепляков окончил их факультет и учился очно. Однако его оценки, работы и диплом являются персональными данными, оглашать которые нельзя. При этом на факультете уточнили, что кандидатских диссертаций Тепляков у них не защищал.

Также «КП» удалось выяснить, что Тепляков также обучался в Китае по стипендии CAS-TWAS от Академии наук Китая. Туда он приехал осенью 2013-го с женой Наталией и годовалой Алисой. Сначала семья жила в общежитии студгородка в Пекине, а потом перебралась на юг, в Гуанчжоу.

Там Евгений попал в Институт биомедицины и здоровья. Его научным руководителем был Александр Струнников. В различных научных источниках обнаружились несколько статей, где Евгений Тепляков значится в группе авторов лаборатории молекулярной эпигенетики Александра Струнникова.

В 2017 году Тепляковы вернулись в Россию, но уже впятером — в Гуанчжоу родились сын Хеймдалль и дочь Лея. Как рассказала соседка по московской квартире, биолог из столичного НИИ, Евгений рассказал ей, что ждал приглашения в Китай на защиту своей научной работы по молекулярной биологии. Однако после все сорвалось. Женщина предположила, что причина в языке: работа была написана на английском, тогда как для защиты она должна была быть на китайском. В России для защиты ему также бы помешал язык, а Тепляков по какой-то причине не стал заниматься ее переводом — возможно, он потерял интерес к научной деятельности.

Напомним, что в семье Тепляковых семеро детей. Все дети находятся на домашнем обучении. Сестра Алисы Лейя в возрасте 4,5 лет стала самой юной школьницей в России. Их брат Хеймдалль в 7 лет сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс.

Сама Алиса же стала самой юной россиянкой, которая получила образование за 11 классов — она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. В результате руководство МГУ согласилось зачислить девочку на психологический факультет на платной основе.

Однако обучение Алисы было сопряжено с рядом скандалов. Так, на первой сессии девочке не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения. После этого Тепляков-старший устроил в здании вуза потасовку, пытаясь поговорить с преподавателями.