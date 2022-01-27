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1 час назад

Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный без посещения поликлиники

Жители столицы с признаками ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить дистанционную консультацию врача и открыть больничный лист. Соответствующий указ, подписанный мэром города Сергеем Собяниным, опубликовали в четверг, 27 января на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный без посещения поликлиники
Фото: ТАССТАСС

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что для получения услуги горожанам необходимо отправить заявку на портале mos.ru, а после ожидать ответа специалиста.

— Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю, — приводятся в сообщении ее слова.

25 января для жителей столицы с симптомами ОРВИ стала доступна онлайн-запись к дежурному медику. При этом возможность прийти к врачу без записи сохранилась.

26 января стало известно, что москвичи смогут удаленно закрывать больничные после COVID-19 и ОРВИ. Процесс закрытия больничных для перенесших ОРВИ и коронавирусную инфекцию горожан перевели в дистанционный формат. Такая мера необходима из-за роста нагрузки на специалистов поликлиник в связи с обострением ситуации с COVID-19.

В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск и сезонных инфекций — ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.

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