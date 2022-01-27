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45 минут назад

В Дагестане женщины подняли в гору застрявшую в снегу машину

В Дагестане женщины с помощью тросов подняли в гору застрявшую в снегу машину, сообщает РИА "Новости".

Видео опубликовали в Сети.

В ролике видно, как женщины с помощью тросов тянут машину вверх по глубокому снегу. Несколько мужчин помогают им, подталкивая автомобиль сзади. Машина застряла на склоне горы, уточняет РЕН ТВ, и чтобы сдвинуть ее с места, пришлось объединить силы почти целого села. Буксировка закончилась успешно.

"Обильный снегопад выпадет, дорожники не успевают все убрать. Но для нас это обычное дело — своя или чужая машина, народ у нас дружелюбный и всегда готов прийти на помощь. Очень часто у нас и мужчины, и женщины вот так помогают водителям", - прокомментировали видео в администрации Цунтинского района.

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