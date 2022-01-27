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22 минуты назад

Вице-президент Сбера: основная часть заболевших COVID-19 сотрудников на текущий момент заразилась «омикроном»

На текущий момент у основной части сотрудников Сбера, заболевших коронавирусом, выявлен «омикрон», рассказал в четверг вице-президент банка Михаил Сусов.

Вице-президент Сбера: основная часть заболевших COVID-19 сотрудников на текущий момент заразилась «омикроном»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что ещё с момента старта тестирования работников на «омикрон» в Сбере, по данным дочерней компании — клиники MedEx, доля именно этого штамма в выявленных положительных результатах ПЦР-тестов в российской столице достигла 92%.

«Таким образом, основная часть заболевших COVID-19 сотрудников на текущий момент заразились именно новым штаммом «омикрон», - подчеркнул Сусов.

Вице-президент Сбера напомнил, что раннее выявление заболевания помогает своевременно изолироваться и начать лечение.

Вместе с тем, по его словам, обслуживание в отделениях Сбера будет осуществляться в полном объеме без каких-либо ограничений.

«Меры безопасности по ношению масок, дезинфекции и соблюдению дистанции сохранятся как для сотрудников, так и для клиентов банка», - сказал Сусов.

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