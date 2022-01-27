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24 минуты назад

Женщины в Дагестане затащили в гору застрявшее авто: видео

В Дагестане местные жительницы помогли вытащить застрявший в снегу автомобиль. Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении телеканала «360». На записи видно, как женщины по снегу при помощи канатов затаскивают «Жигули» на гору, мужчины же подталкивают заглохшее транспортное средство сзади.

Ранее МЧС по Республике Дагестан сообщило о лавиноопасной ситуации в Цунтинском районе. В Ахтынском, Тляратинском районах и на Бежтинском участке, по данным ведомства, наблюдается слабая лавиноопасность. Населению рекомендовано воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки.

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