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1 час назад

12 807 человек с COVID госпитализированы в России

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 12 807 человек. Всего в России выявлено 88 816 новых случаев заболевания, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

12 807 человек с COVID госпитализированы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выздоровели за это же время 29 754 пациента в 85 регионах, скончались — 665.

Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 26 586 случаев, Санкт-Петербурге - 11 808 случая и Московской области - 7 182.

Так, в столице за последние сутки полностью вылечились еще 5 465 человек, скончались от коронавируса 72 пациента.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Ненецком автономном округе - 26 заболевших, Еврейской автономной области - 17 заболевших, а также в Чукотском АО - 11.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 11 404 617 случая коронавируса. За весь период умерли от ковида 328 770 пациента, полностью выздоровели после прохождения лечения 10 129 691 человека в 85 регионах.

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