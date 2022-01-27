12 807 человек с COVID госпитализированы в России

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 12 807 человек. Всего в России выявлено 88 816 новых случаев заболевания, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за это же время 29 754 пациента в 85 регионах, скончались — 665.
Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 26 586 случаев, Санкт-Петербурге - 11 808 случая и Московской области - 7 182.
Так, в столице за последние сутки полностью вылечились еще 5 465 человек, скончались от коронавируса 72 пациента.
Меньше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Ненецком автономном округе - 26 заболевших, Еврейской автономной области - 17 заболевших, а также в Чукотском АО - 11.
Всего с начала пандемии в России было выявлено 11 404 617 случая коронавируса. За весь период умерли от ковида 328 770 пациента, полностью выздоровели после прохождения лечения 10 129 691 человека в 85 регионах.