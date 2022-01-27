Курятник в квартире в многоэтажном доме показали на видео

Жительница Лесосибирска превратила свою квартиру в курятник. Видео из сарая в многоэтажном доме публикует telegram-канал «Лента дна».
Проживающие в доме 12 на улице Победы соседи жаловались на антисанитарию в подъезде и неприятный запах. На кадрах видно, что квартира стала больше похожа на сарай. На полу лежит сухая трава и навоз, по всей площади бегают куры. Помимо них в квартире завелись тараканы и мыши.
Однако больше вони, криков и насекомых соседи боятся лишиться своих квартир из-за пожара - владелица курятника курит и по неосторожности может спровоцировать воспламенение, которое легко перекинется на остальные объекты в доме. Возгорание в этой квартире уже случалось в 2018 году, но в тот раз никто не пострадал.