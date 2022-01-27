Российский инфекционист дал совет непривитым пожилым

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов дал совет непривитым пожилым россиянам, призвав их соблюдать режим самоизоляции. Его слова приводит РИА Новости.

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«Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями», — сказал российский инфекционист, добавив, что непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Также врач отметил, что омикрон-штамм может протекать тяжело, особенно у людей без прививки, поэтому нужно пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания.

Кроме того, необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики, в частности, носить маски или респираторы. При этом необходимо помнить, что у респираторов более высокая степень защиты, чем у медицинских масок.