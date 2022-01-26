В России подорожал алкоголь

Минфин России повысил минимальные отпускные и розничные цены на водку, коньяк и бренди. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Так, минимальная розничная цена водки выросла с 243 до 261 рублей за 0,5 литра, коньяк подорожал с 446 до 480 рублей, а бренди – с 324 до 348 рублей за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 214 рублей за 0,5 литра вместо 203 рублей в 2021 году, оптовая - 222 рубля против 210 рублей.

Минимальная отпускная цена на коньяк повысилась с 352 до 371 рубля, оптовая - с 370 до 391 рубля. Отпускная цена на бренди поднялась с 256 до 270 рублей, оптовая - с 269 до 284 рублей за 0,5 литра.