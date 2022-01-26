В России подорожал алкоголь

Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Так, стоимость водки теперь составит 214 рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Повышение минимальной розничной цены за бутылку: водка — с 243 до 261 рубля, бренди — с 324 до 348 рублей, коньяк — с 446 до 480 рублей. Минимальная цена на водку увеличена до 214 рублей (ранее — 203 рубля)», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается также, что бренди теперь стоит минимум 270 вместо 256 рублей. Коньяк подорожал на 19 рублей, до 371 рубля (минимальная цена).

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам прошлого года инфляция составит чуть больше 8% — в два раза выше, чем ожидалось. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.