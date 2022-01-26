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13 минут назад

В России подорожал алкоголь

Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Так, стоимость водки теперь составит 214 рублей.

В России подорожал алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Повышение минимальной розничной цены за бутылку: водка — с 243 до 261 рубля, бренди — с 324 до 348 рублей, коньяк — с 446 до 480 рублей. Минимальная цена на водку увеличена до 214 рублей (ранее — 203 рубля)», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается также, что бренди теперь стоит минимум 270 вместо 256 рублей. Коньяк подорожал на 19 рублей, до 371 рубля (минимальная цена).

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам прошлого года инфляция составит чуть больше 8% — в два раза выше, чем ожидалось. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.

Как отличить поддельный алкоголь

Из-за роста цен в России властями было принято решение индексации пенсий в 2022 году. Сначала выплаты увеличили на 5,9%, однако позже президент России Владимир Путин предложил поднять до 8,6%, что является выше уровня инфляции, отмечают Дни.ру.

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