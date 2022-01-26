Вирусологи поспорили о новом свойстве омикрона

Способность омикрона долго выживать во внешней среде, которую обнаружили японские ученые, повышает опасность вируса в общественных местах. Таким мнением поделился вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с «Лентой.ру».
«Несомненно, это свойство увеличивает опасность вируса в общественных местах. Омикрон вообще заразнее предыдущих вариантов в три-пять раз. То, что он устойчив во внешней среде, без сомнения, влияет на его распространение», — заявил он, объясняя опасность нового свойства омикрон-штамма.
По словам Альтштейна, такая особенность омикрона представляет опасность в первую очередь для детей, так как они много взаимодействуют с открытыми поверхностями в школах, детских садах и игровых комнатах.
«Дети, без сомнения, могут заразиться таким образом. Мы раньше вообще считали, что они менее подвержены коронавирусу, а теперь мы понимаем, что они могут заболевать. Они устойчивее, но свойства омикрона достаточны, чтобы пробивать их защиту. Отсюда необходимость в вакцине», - добавил вирусолог.
При этом Альтштейн отметил, что главным образом заразность «омикрона» объясняется его способностью активно размножаться в верхних дыхательных путях.
В свою очередь вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский не согласился с коллегой, подчеркнув, что новое открытие ничего принципиально не меняет в представлениях о заразности омикрон-штамма.
«Предположим, это действительно так и штаммы альфа и омикрон живут в два раза дольше на поверхностях, чем нулевой штамм. Это мало что меняет в эпидемиологии СOVID-19. Главный путь распространения омикрона — воздушно-капельный», — пояснил он.
По его мнению, большинство заражений в таких местах, как метро и общественный транспорт, все равно осуществляются именно воздушно-капельным путем, а «кнопки и поручни здесь почти ни при чем».
Кроме того, вирусолог усомнился и в самих результатах исследования японских специалистов, поскольку он считает, что «живучесть» вируса определяется свойствами, которые плохо поддаются мутациям.
«Из общих представлений кажется, что устойчивость вируса во внешней среде определяется структурой вириона (полноценная вирусная частица), плотностью укладки РНК в нуклеокапсиде (структурная единица простого вируса) и другими факторами, которые вряд ли подвержены сильному воздействию ограниченного числа мутаций (аминокислотных замен) в геноме», — подытожил Аграновский.