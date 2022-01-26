Вирусологи поспорили о новом свойстве омикрона

Способность омикрона долго выживать во внешней среде, которую обнаружили японские ученые, повышает опасность вируса в общественных местах. Таким мнением поделился вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с «Лентой.ру».

«Несомненно, это свойство увеличивает опасность вируса в общественных местах. Омикрон вообще заразнее предыдущих вариантов в три-пять раз. То, что он устойчив во внешней среде, без сомнения, влияет на его распространение», — заявил он, объясняя опасность нового свойства омикрон-штамма.

По словам Альтштейна, такая особенность омикрона представляет опасность в первую очередь для детей, так как они много взаимодействуют с открытыми поверхностями в школах, детских садах и игровых комнатах.

«Дети, без сомнения, могут заразиться таким образом. Мы раньше вообще считали, что они менее подвержены коронавирусу, а теперь мы понимаем, что они могут заболевать. Они устойчивее, но свойства омикрона достаточны, чтобы пробивать их защиту. Отсюда необходимость в вакцине», - добавил вирусолог.

При этом Альтштейн отметил, что главным образом заразность «омикрона» объясняется его способностью активно размножаться в верхних дыхательных путях.

В свою очередь вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский не согласился с коллегой, подчеркнув, что новое открытие ничего принципиально не меняет в представлениях о заразности омикрон-штамма.

«Предположим, это действительно так и штаммы альфа и омикрон живут в два раза дольше на поверхностях, чем нулевой штамм. Это мало что меняет в эпидемиологии СOVID-19. Главный путь распространения омикрона — воздушно-капельный», — пояснил он.

По его мнению, большинство заражений в таких местах, как метро и общественный транспорт, все равно осуществляются именно воздушно-капельным путем, а «кнопки и поручни здесь почти ни при чем».

Кроме того, вирусолог усомнился и в самих результатах исследования японских специалистов, поскольку он считает, что «живучесть» вируса определяется свойствами, которые плохо поддаются мутациям.