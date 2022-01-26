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19 минут назад

Рихарда Зорге могут перезахоронить в России

Россия в настоящий момент решает вопрос о захоронении разведчика Рихарда Зорге. Об этом в ходе "правительственного часа" в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Рихарда Зорге могут перезахоронить в России
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

"Сейчас мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть еще необычный аспект – есть инициатива перезахоронить его на нашей территории – на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды", - сказал Лавров.

В Японии на могиле Зорге стоит камень, где по-японски написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.

Рихард Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии под агентурными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Ему удалось получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года он передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии - это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге был арестован в 1941 году, а в 1944 году его казнили и похоронили в братской могиле.

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