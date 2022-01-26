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47 минут назад

Музеи Крыма обжаловали решение суда по скифскому золоту

Крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче скифского золота Украине. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Музеи Крыма обжаловали решение суда по скифскому золоту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию. В конце октября 2021 года Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро.

По словам Константинова, музеи Крыма обжаловали решение суда о передаче коллекции скифского золота Украине.

«Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости. Пока — в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет», - пояснил политик.

Он также напомнил амстердамским судьям о словах Бисмарка, который предостерегал, что русские «всегда придут за своим».

«У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать», - заметил Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебному процессу о коллекции скифского золота. По словам Аксенова, Украину в тяжбе представляют госорганы, а вот российскую позицию отстаивают только музеи.

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