В России решили торговать «Блокадным хлебом»

В Геленджике компания ООО «Хлеб-сервис» решила провести акцию «Блокадный хлеб». По идее авторов проекта, на прилавках магазинов с 25 по 27 января должны были продаваться изделия, чья рецептура приближена к хлебу, которым питались горожане в войну, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на Instagram-аккаунт предприятия.
Как отмечалось в посте геленджикского хлебзавода, акция приурочена к годовщине освобождения блокадного Ленинграда.
По информации СМИ, владеет и руководит компанией ООО «Хлеб-сервис» депутат Заксобрания Краснодарского края Татьяна Рой.
Однако ее представители уже заявили, что не имеют отношения к продаже продукции. Помощница Рой в свою очередь заявила, что депутат ушла с поста директора завода и никак не причастна к этой акции.
«Там сменился руководитель, Татьяна Геннадьевна ушла. Она директором не работает с декабря месяца. Сейчас там другой начальник и, видимо, про этот блокадный хлеб он придумал», - подчеркнула она.
При этом, в посте завода, говорившем об акции, было сказано, что «Блокадный хлеб» продавался и в 2021 году, когда Рой еще руководила предприятия.
Отмечается, что после критики, появившейся в интернете, предприятие изменило публикацию и сообщило, что жители Геленджика сами попросили выпустить такую продукцию, но в 2022 году в продажу она не поступит, чтобы не оскорблять чувства людей, которые пережили блокаду. Позднее появилась информация о том, что хлеб раздадут бесплатно. Всего запись редактировали три раза.