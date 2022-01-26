В России решили торговать «Блокадным хлебом»

В Геленджике компания ООО «Хлеб-сервис» решила провести акцию «Блокадный хлеб». По идее авторов проекта, на прилавках магазинов с 25 по 27 января должны были продаваться изделия, чья рецептура приближена к хлебу, которым питались горожане в войну, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на Instagram-аккаунт предприятия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечалось в посте геленджикского хлебзавода, акция приурочена к годовщине освобождения блокадного Ленинграда.

По информации СМИ, владеет и руководит компанией ООО «Хлеб-сервис» депутат Заксобрания Краснодарского края Татьяна Рой.

Однако ее представители уже заявили, что не имеют отношения к продаже продукции. Помощница Рой в свою очередь заявила, что депутат ушла с поста директора завода и никак не причастна к этой акции.

«Там сменился руководитель, Татьяна Геннадьевна ушла. Она директором не работает с декабря месяца. Сейчас там другой начальник и, видимо, про этот блокадный хлеб он придумал», - подчеркнула она.

При этом, в посте завода, говорившем об акции, было сказано, что «Блокадный хлеб» продавался и в 2021 году, когда Рой еще руководила предприятия.